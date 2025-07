Klaus Holetschek als CSU-Bezirksvorsitzender wiedergewählt

Die CSU in Schwaben hat Klaus Holetschek als Bezirksvorsitzenden wiedergewählt. Der ehemalige bayerische Gesundheitsminister wurde mit 96,1 Prozent im Amt bestätigt, wie der CSU-Bezirksverband Schwaben mittelte.

Laut dem Positionspapier «Schwaben stark in Bayern! Stark - Gerecht - Sozial» will der Bezirksverband unter anderem einen Fokus auf den Erhalt starker Hausarztpraxen und moderner Krankenhäuser legen und Schwaben als Vorreiterregion für Pflege weiterentwickeln. Als weitere Schwerpunktthemen für Schwaben gab die Partei Soziales und Infrastruktur an. Außerdem wolle sie Forschungsstandorte in Schwaben stärken.

CSU Schwaben unterstützt Olympia-Bewerbung

«Wir unterstützen kraftvoll eine Bewerbung Münchens für Deutschland um die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele», so Holetschek, der auch den Fraktionsvorsitz der CSU im Bayerischen Landtag innehat. Augsburg solle bei Olympia Kanuslalom und Fußball austragen und das Allgäu Radsport.