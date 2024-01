Mann nach Streit wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Nach einem Streit ist ein junger Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen worden.

Er kam am Dienstag in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Mitteilung zufolge hatte der 23 Jahre alte Mann am Neujahrstag einen 31-Jährigen schwer am Kopf verletzt, nachdem sich die beiden zunächst in einem Lokal im schwäbischen Kaufbeuren gestritten hatten. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der jüngere Mann den Älteren mit einer Hiebwaffe angegriffen haben.

Der 31-Jährige begab sich den Angaben zufolge selbstständig ins Krankenhaus, der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Er ließ sich laut Polizei noch in der Nacht widerstandslos festnehmen und wurde am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Grund für den Streit der beiden Männer war zunächst nicht bekannt.

(dpa)