Mehrere Verletzte nach Unfall auf B308

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Bundesstraße 308 nahe Sigmarszell (Landkreis Lindau) sind mehrere Menschen verletzt worden. Einige von ihnen erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Eine Person wurde demnach per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

