Schläge und Tritte: 12-Jähriger in Kempten verletzt

Ein 12-Jähriger soll in der Kemptener Innenstadt auf einen gleichaltrigen Mitschüler losgegangen sein. Weitere Mitschüler der beiden beobachteten den Vorfall, ohne einzugreifen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Den Angaben nach habe der 12-Jährige seinen Mitschüler am Montag in der Mittagspause abgefangen und ihn in einen Innenhof in der Nähe des Busbahnhofes gezogen. Dort soll er ihn den Angaben nach geschlagen haben. Als sein Mitschüler zu Boden ging, soll der 12-Jährige laut Polizei weiter auf ihn eingetreten haben. Die Hintergründe des Vorfalls waren laut Polizei zunächst unklar.

Der Junge erlitt einer Polizeisprecherin zufolge leichte Verletzungen am Rücken und im Gesicht. Er habe den Vorfall im Nachgang mit einem Elternteil bei der Polizei gemeldet. Für den noch nicht strafmündigen mutmaßlichen Angreifer hatte der Vorfall laut Sprecherin unter anderem ein erzieherisches Gespräch mit der Polizei zur Folge. Außerdem seien das Jugendamt und die Schule informiert worden.