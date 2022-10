Interview

12:00 Uhr

Schlepper, Traktor, Bulldog: Alles dasselbe?

Plus Das Bauernhofmuseum Illerbeuren feiert am Samstag den "Mythos Bulldog". Zeit, bei Traktor-Experte und Bezirksheimatpfleger Christoph Lang nachzuhaken: Was gehört zu diesem Mythos?

Von Lisa Gilz

Als Bezirksheimatpfleger kümmern Sie sich um den Erhalt von Geschichte und Kultur in Schwaben. Gibt es den einen Traktor, der stellvertretend für Schwaben steht?



Christoph Lang: Wohl eher eine Marke. Früher haben viele Schmieden die Teile zusammengebaut und dann Motoren eingebaut. Die einzige, die sich bis heute gehalten hat, ist die Firma Fendt und die gehört mittlerweile zu den größten Traktorenfirmen der Welt. Auch wenn sie mittlerweile unter amerikanischer Führung steht, ist sie für Schwaben stellvertretend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen