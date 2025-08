Traktor rollt davon - 30.000 Euro Schaden

Einem Traktorfahrer ist in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) sein Gefährt samt Anhänger davongerollt. Das verursachte einen Schaden von rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige fuhr demnach am Montagmorgen mit dem Gespann eine abschüssige Straße entlang, als an seinem Anhänger ein Reifen platzte.

Daraufhin sei der Mann ausgestiegen, habe aber vergessen, die Handbremse des Traktors zu ziehen. Der Traktor geriet den Angaben nach ins Rollen und beschädigte einen Hydranten, ein Verkehrsschild, einen Gartenzaun und ein Wohnmobil. Der 22-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Er sei «mit dem Schrecken und einer Verwarnung durch die Polizei» davongekommen.