"Extrem ergiebiger Dauerregen" für erwartet

Das für die nächsten Tage angekündigte Unwetter dürfte insbesondere Schwaben und Oberbayern treffen.

Bis Samstagnachmittag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diese beiden Bezirke Unwetterwarnungen heraus. Es sei mit "extrem ergiebigem Dauerregen" der Stufe 4 (von 4) zu rechnen. Durch massive Überflutungen und hohe Pegelstände, unpassierbare oder von Wassermassen eingeschlossene Gebiete mögliche Erdrutsche bestehe "große Gefahr für Leib und Leben". Auch in Franken und Teilen der Oberpfalz sei mit Starkregen und am Samstag mit Gewitter zu rechnen, so der DWD am Freitag. Die Wasserwacht der Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verwiesen darauf, mit ihren Helfern bereitzustehen.

(dpa)