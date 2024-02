Unfall bei Holzarbeiten: Hand von Spaltmaschine abgetrennt

Bei Holzarbeiten ist einem Mann in Schwaben eine Hand in einer Spaltmaschine abgetrennt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Mann am Montag in Kammlach (Landkreis Unterallgäu) auf der Maschine und legte Baumstämme zurecht, während seine Frau das Gerät bediente. Dabei sei es mutmaßlich zu einem Missverständnis gekommen und der Spaltvorgang gestartet worden, als der Mann nach einem Stamm griff.

Seine rechte Hand sei von der Klinge komplett abgetrennt worden. Die Frau habe den verletzten Arm abgebunden und die Rettungskräfte gerufen. Diese brachten den Verletzten mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Gegen die Frau laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(dpa)