Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in München

Durch einen Unfall beim Kochen geriet die Wohnung einer Frau in Brand. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die 70-jährige beim Kochen gestürzt, so dass ihr Essen in Brand geriet. Durch den Alarm des Feuermelders wurde ein 28-Jähriger, welcher sich ein Stockwerk höher in einer Wohnung befand, auf den Brand aufmerksam. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die von weiteren Zeugen alarmiert worden war, konnte er diesen laut dem Polizeipräsidium München löschen und die verletzte Bewohnerin ins Freie bringen. Bei Eintreffen der Polizeistreifen war der Brand bereits gelöscht. Sowohl die Bewohnerin, als auch der Münchner wurden laut Polizeimitteilung am Donnerstag leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Küchenzeile entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. (AZ)

