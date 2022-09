Schwabmünchen

Vierjähriger Daniel geht nach Herztransplantation jetzt in den Kindergarten

In Daniels Brust schlägt seit etwas mehr als einem Jahr ein Spenderherz. Nach einigen Rückschlägen geht es dem Buben heute gut.

Plus Vor etwas mehr als einem Jahr bekam der Bub aus Schwabmünchen ein Spenderherz. Welche Rückschläge es gab und wie es ihm heute geht.

Von Stephanie Sartor

Wenn man den kleinen aufgeweckten Buben so sieht, wie er schaukelt, im Pool planscht oder Tiere füttert, dann käme man nie auf die Idee, dass Daniel schwere Jahre hinter sich hat. Dass er einen großen Teil seines Lebens im Krankenhaus war. Und dass das Herz, das in seiner Brust schlägt, nicht sein eigenes ist. Heute ist Daniel viereinhalb Jahre alt – vor etwas mehr als einem Jahr, am 23. Juni 2021, bekam er die lebenswichtige Transplantation. Seitdem ist viel passiert.

