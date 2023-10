31-Jähriger greift Mutter mit Messer an

Ein 31-jähriger Mann hat in Schwandorf seine Mutter mit einem Messer angegriffen.

Die über 60-jährige Frau hatte am Sonntag den Rettungsdienst alarmiert, weil ihr Sohn sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes ging der Mann mit einem Messer auf seine Mutter los, wodurch diese leicht verletzt wurde. Außerdem versuchte der tatverdächtige Mann auch den Rettungsdienst anzugreifen.

Die Sanitäter konnten den Angriff abwehren und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann leistete zwar Widerstand gegen die Beamten, konnte aber schließlich festgenommen werden. Außer der Frau wurde niemand verletzt.

Nach ersten Ermittlungen wurde von einem versuchten Tötungsdelikt gegen die Mutter ausgegangen, weshalb die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufnahm. Der 31-Jährige wurde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl und der Mann wurde von der Polizei in eine Fachklinik gebracht.

(dpa)