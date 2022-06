Mann wird bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Die Feuerwehr rettete den Mann am Donnerstagabend aus der Wohnung im ersten Stockwerk des Zweiparteienhauses, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde notärztlich behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe "akute Lebensgefahr", wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Das Feuer wurde bis in die Abendstunden gelöscht. Die andere Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Die Brandursache war zunächst unklar.

(dpa)