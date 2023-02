Weltkulturerbe Neuschwanstein? Jetzt werden die Schwangauer selbst gefragt

Plus Die Bürger sollen per Ratsbegehren ihre Meinung ausdrücken, ob Schloss Neuschwanstein UNESCO-Weltkulturerbe werden soll. Im Ort wäre nicht jeder von dem Titel begeistert.

Die Diskussion und der Prozess dauern schon viele Jahre: Geht es nach dem Freistaat Bayern, dann sollen die Königsschlösser Teil des UNESCO-Weltkulturerbes werden. Am Montagabend hat sich der Gemeinderat Schwangau mit dem Thema beschäftigt und ein Ratsbegehren beschlossen. Damit werden die Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Bürgermeister Stefan Rinke ( CSU) spricht von einem urdemokratischen Prozess und davon, dass die Beteiligung der Schwangauer bei dieser weitreichenden Entscheidung wichtig sei.