Steh-Paddler fällt in See: Vermisst

Ein Steh-Paddler ist auf dem Murner See in der Oberpfalz ins Wasser gefallen und wird seitdem vermisst.

Zusammen mit dem 41-Jährigen sei eine Frau von ihrem Stand-up-Board in den See im Landkreis Schwandorf gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Frau konnte bei dem Unfall am Dienstag von einer Gruppe mit einem Tretboot gerettet werden. Der 41-Jährige tauchte nach Angaben der Polizei nicht mehr auf. Die Suche nach dem Mann lief auch am Mittwoch weiter. Warum er ins Wasser fiel, muss noch ermittelt werden. Turbulenzen auf dem Wasser wegen schlechten Wetters schloss die Polizei aus.

(dpa)