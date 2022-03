Andere Autofahrer bedrängt: Verkehrsrowdy in Haft

Ein Mann soll im Raum Schweinfurt mit seinem SUV immer wieder andere Autofahrer bedrängt und in Gefahr gebracht haben.

Daher sitze der 37-Jährige nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit. Den Erkenntnissen zufolge sei er im Februar und März mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und habe so andere Fahrer zum Ausweichen oder zur Vollbremsung genötigt.

Außerdem soll er mehrfach andere Autos überholt und anschließend ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand ausgebremst haben. Durch mehrere Zeugenaussagen habe die Polizei schließlich den 37 Jahre alten Verdächtigen identifiziert. Die Schweinfurter Staatsanwaltschaft erwirkte schließlich einen Haftbefehl gegen den Mann.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-702618/3 (dpa)