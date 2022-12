Anwohner verletzt Frau auf Weihnachtsfeier mit Tisch

Ein betrunkener Anwohner hat auf einer Weihnachtsfeier im Landkreis Schweinfurt einen Tisch umgeworfen und damit eine 57-Jährige verletzt.

Der 60-Jährige sei am Samstagabend zu der Betriebsfeier in Grafenrheinfeld gegangen und habe über das zuvor benutzte Feuerwerk geschimpft, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Anschließend schmiss er einen Tisch um und traf die 57-Jährige am Bein. Der mit 1,5 Promille betrunkene Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Feuerwerk war angemeldet und genehmigt.

(dpa)