Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat bei dem Versuch, einer Polizeikontrolle zu entgehen, einen Unfall verursacht.

Die Polizei war auf der A7 auf ein Auto aufmerksam geworden, teilte die Behörde am Freitag mit. Der Fahrer sei dann mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet, zunächst über die Autobahn und weiter über Landstraße. Bei Werneck im Landkreis Schweinfurt streifte er den Angaben zufolge zwei Fahrzeuge, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Die 18 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Vorfall am Dienstag leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter, konnte laut Polizei aber direkt festgenommen werden. Im Auto fanden die Beamten laut Behördenangaben Marihuana, Crystal Meth und eine Schreckschusswaffe. Der Mann und die Frau seien in Untersuchungshaft gebracht worden.

(dpa)