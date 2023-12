Frau wirft Mauersteine auf Auto und Haus ihres Ex-Freunds

Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund hat eine Frau in Unterfranken Mauersteine auf dessen Auto und Wohnhaus geworfen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen bei dem Vorfall am Sonntag in Schweinfurt mehrere Scheiben zu Bruch. Der Mann habe aber bei den Steinwürfen nicht im Auto gesessen. Ermittelt werde gegen die 29-Jährige vor allem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

(dpa)