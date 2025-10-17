13-Jähriger stürzt mit Fahrzeug 30 Meter in den Abgrund

Ein 13 Jahre alter Fahrer ist bei einem Sturz mit einem sogenannten Mountaincart im Allgäu schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Junge am Donnerstag in Bolsterlang mit dem dreirädrigen Gefährt ohne Antrieb, das man für schnelle Bergabfahrten mieten kann, von der Fahrbahn ab, weil er beide Bremsen falsch bediente. Demnach stürzte der Fahrer zusammen mit dem Gefährt circa 30 Meter den Abhang herunter.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Junge schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Zu seiner Rettung waren auch Kräfte der Bergwacht im Einsatz.