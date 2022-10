Garmisch-Partenkirchen

vor 4 Min.

Schwer verletzte Frau in Hofeinfahrt gefunden: Verdächtiger festgenommen

In Garmisch-Partenkirchen wurde am Dienstag eine Schwerverletzte in einer Hofeinfahrt gefunden.

In Garmisch-Partenkirchen wurde am Dienstagmorgen eine lebensgefährlich verletzte Frau in einer Hofeinfahrt gefunden. Der Täter ist geflüchtet.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape