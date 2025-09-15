Kind fällt vor den Augen seiner Freunde 25 Meter hinab

Etwa 25 Meter tief ist ein Kind von einer Klippe in Kinding (Landkreis Eichstätt) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 13-Jährige habe zuvor gemeinsam mit vier Freunden das bergige Gelände erkundet, teilte die Polizei mit. Einem Sprecher zufolge gibt es dort unter anderem einen Pfad und ein verlassenes Haus.

An der Klippe sei der Junge am Sonntagnachmittag ausgerutscht und hinuntergefallen. Während seines Falls sei er gegen einen Felsvorsprung geprallt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr war er nicht, wie der Sprecher sagte. Seine Freunde, die alles mit ansehen mussten, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.