Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Schwere Verletzungen: Kind fällt vor den Augen seiner Freunde 25 Meter hinab

Schwere Verletzungen

Kind fällt vor den Augen seiner Freunde 25 Meter hinab

Ein Junge stürzt beim Erkunden einer Klippe in die Tiefe – seine Freunde werden zu Augenzeugen. Was die Polizei zu dem Unfall sagt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eini Rettungshubschrauber rückte kurz nach dem Unfall aus. (Symbolbild)
    Eini Rettungshubschrauber rückte kurz nach dem Unfall aus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Etwa 25 Meter tief ist ein Kind von einer Klippe in Kinding (Landkreis Eichstätt) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 13-Jährige habe zuvor gemeinsam mit vier Freunden das bergige Gelände erkundet, teilte die Polizei mit. Einem Sprecher zufolge gibt es dort unter anderem einen Pfad und ein verlassenes Haus.

    An der Klippe sei der Junge am Sonntagnachmittag ausgerutscht und hinuntergefallen. Während seines Falls sei er gegen einen Felsvorsprung geprallt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr war er nicht, wie der Sprecher sagte. Seine Freunde, die alles mit ansehen mussten, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden