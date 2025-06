Rauchpause mit Folgen: 20-Jähriger fällt durch Hoteldach

Eine Zigarettenpause hat in einem Hotel in Aschheim im Kreis München für einen 20-Jährigen zu einem schweren und ungewöhnlichen Unfall geführt. Nach Angaben der Polizei stieg der US-amerikanische Staatsbürger in der Nacht aus dem Fenster seines Hotelzimmers auf ein Vordach, um dort zu rauchen.

Der junge Mann, der als Mitglied einer studentischen Musikgruppe aus den USA derzeit durch Europa tourt, setzte sich auf eine in das Dach eingelassene Plexiglas-Kuppel. Diese brach unter ihm ein. Der 20-Jährige stürzte den Angaben zufolge rund vier Meter tief auf den steinernen Boden der Hotellobby und blieb bewusstlos liegen.

Schwere Verletzungen

Zeugen des Unfalls alarmierten sofort Polizei und Rettungsdienst. Der Mann wurde mit schweren Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für mehrere Menschen, die den Vorfall aus der Lobby heraus beobachtet hatten, wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert.

Die Polizei führte am Unfallort eine umfangreiche Spurensicherung durch. Nach ersten Ermittlungen gab es ihren Angaben zufolge keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.