27-Jähriger soll 17-Jährige vergewaltigt haben -Haftbefehl

Ein Mann sitzt seit dem Wochenende in Niederbayern wegen eines Sexualdelikts und versuchten Mordes in U-Haft. Er ging selber zur Polizei.

Simbach (dpa/lby) - Eine 17-Jährige soll in Simbach (Landkreis Dingolfing-Landau) von einem Bekannten sexuell missbraucht und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes und der Vergewaltigung, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, er befinde sich in Untersuchungshaft.

Den Angaben nach meldete sich der Mann in der Nacht zu Samstag bei der Polizei und gab an, mit der Jugendlichen spazieren gegangen zu sein und sie wenig später unbekleidet in einem Feld gefunden zu haben. Bei den Ermittlungen habe sich der Tatverdacht dann gegen ihn gerichtet. Die Hintergründe der Tat, die den Erkenntnissen zufolge am Freitag kurz vor Mitternacht verübt wurde, seien noch unklar, hieß es.

(dpa)