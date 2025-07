Autofahrer in Unterfranken fährt mit Wucht auf Sicherungsfahrzeug auf und wird eingeklemmt

Am Montagmorgen ist es auf der B286 in der Nähe der unterfränkischen Gemeinde Schwebheim zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, wurde ein Mann in dem Wrack seines Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Der 65-jährige sei demnach am Montagmorgen aus Richtung Schweinfurt nach Gerolzhofen unterwegs gewesen als er gegen 10.30 Uhr mit erheblicher Wucht auf das Sicherungsfahrzeug eines weiter vorne fahrenden Schwertransporters aufgefahren sei.

Auffahrunfall in Unterfranken: SUV-Fahrer wird schwer verletzt

Durch den heftigen Zusammenstoß sei der Mann schwer verletzt worden. Zudem sei sein SUV so schwer beschädigt worden, dass der 65-Jährige darin eingeklemmt worden sei und sich nicht aus dem Wrack habe befreien können. Wie die Polizei schildert, habe die alarmierte Feuerwehr den Autofahrer jedoch retten können. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, sei der Polizei zufolge noch unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler hätten auch einen Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Wegen der Rettungsmaßnahmen und der Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße am Montag mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr zwischen Schweinfurt und Gerolzhofen sei umgeleitet worden. Sowohl der SUV als auch das Sicherungsfahrzeug hätten abgeschleppt werden müssen, heißt es in der Mitteilung. Der entstandene Sachschaden belaufe sich der Polizei zufolge auf mehrere Tausend Euro.