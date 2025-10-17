Mitarbeiter stehlen Diesel – Polizei erwischt Duo bei Tat

Über Monate sollen zwei Mitarbeiter einer Firma in Hof Diesel aus Firmenfahrzeugen gestohlen haben. Nun beobachteten Ermittler die beiden Verdächtigen bei ihrer Tat und nahmen sie fest, wie die Polizei mitteilte.

Die 46 und 53 Jahre alten Mitarbeiter standen demnach schon nach firmeninternen Ermittlungen unter Verdacht. Sie sollen Firmenfahrzeuge betankt und daraus Diesel in Kanister abgezapft haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein anderer Mitarbeiter erstattete dem Sprecher zufolge im Auftrag des Firmenchefs deshalb Anzeige. Am Freitag hätten Beamte das Firmengelände überwacht und die Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie mehrere befüllte Kanister in ein Privatauto geladen hätten. Die Polizei habe sechs Kanister in zwei privaten Fahrzeugen gefunden, so der Sprecher.

Die Verdächtigen wurden festgenommen. Gegen sie werde wegen schweren Diebstahls ermittelt. Außerdem drohten berufliche Konsequenzen. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro.