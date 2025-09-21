Schwerer Unfall auf der A7: Autobahn in Richtung Ulm gesperrt

Am Sonntagvormittag, 21. September, ist es auf der A7 Richtung Ulm zu einem schweren Unfall gekommen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Aktuell läuft der Einsatz, die Autobahn ist zwischen Kempten und Bad Grönenbach in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Nach Unfall auf A7: Autobahn über mehrere Kilometer gesperrt

Wegen des Unfalls staut sich der Verkehr zwischen Kempten und Bad Grönenbach über mehrere Kilometer. Laut Bayerninfo.de erstreckt sich der Stau aktuell über 17,5 Kilometer in Richtung Ulm. Das bedeutet einen Zeitverlust von mehr als einer Stunde.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Was genau passierte und wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.