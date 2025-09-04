Schwerer Unfall auf der A95: Ein Schwerverletzter – Autobahn Richtung Garmisch gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der A95 zwischen den Anschlussstellen Schäftlarn und Wolfratshausen. Ein Auto ist dabei aus noch ungeklärter Ursache in eine Leitplanke gekracht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage berichtet. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Unfall mit Schwerverletztem: A95 Richtung Garmisch voll gesperrt

Der Unfall auf der A95 ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Garmisch komplett gesperrt. Gegen 16.30 Uhr teilte der Polizeisprecher mit, dass demnächst eine Spur für den Verkehr wieder freigegeben werden soll.

Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber soll angefordert worden sein. Auf der Autobahn bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

Erst vor rund zwei Wochen war ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall auf der A95 bei Murnau am Staffelsee ums Leben gekommen.