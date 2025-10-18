Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum – fünf Verletzte

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Baum im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind ein junger Autofahrer und vier Mitinsassen im Wagen verletzt worden. Der 19-Jährige und seine Freunde im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Autofahrer nachts mit überhöhter Geschwindigkeit und betrunken von der Straße ab und prallte gegen den Baum.

Die Beamten stellten bei dem 19-Jährigen einen deutlichen Alkoholgeruch fest und die Messung des Atemalkoholwerts ergab laut Polizei «einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit». Dem Fahrer soll Blut entnommen werden und ihm wurde sein Führerschein abgenommen. Am Wagen entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro.