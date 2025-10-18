Icon Menü
Schwerer Unfall: Zehnjährige von E-Bike erfasst und verletzt – Fahrerflucht

Schwerer Unfall

Zehnjährige von E-Bike erfasst und verletzt – Fahrerflucht

Als ein Mädchen einen Fußgängerweg überquert, wird sie von einem E-Bike erfasst. Der Fahrer stürzt ebenfalls - fährt aber davon. Was bisher über den Unfall und den Flüchtigen bekannt ist.
Von dpa
    Wer kann Hinweise zum Unfall mit einem schwer verletzten Mädchen geben? (Symbolbild)
    Wer kann Hinweise zum Unfall mit einem schwer verletzten Mädchen geben? (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Ein zehnjähriges Mädchen ist in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) von einem E-Bike-Fahrer angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der wohl zwischen 35 und 40 Jahre alte Fahrer sei nach dem Zusammenstoß vom Unfallort nahe der hessischen Landesgrenze davongefahren und werde gesucht, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer am Freitag mit einem schwarzen Fahrrad mit auffällig dicken Reifen unterwegs, als das Mädchen einen Fußgängerweg überqueren wollte. Dabei sei es zur Kollision gekommen, der Fahrradfahrer und das Mädchen seien beide gestürzt.

    Der Gesuchte habe eine Platzwunde an der rechten Kopfseite erlitten und sich vom Unfallort entfernt. Passanten hätten die Polizei informiert und Erste Hilfe geleistet. Die Zehnjährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

    Gegen den Mann wird nach Angaben eines Polizeisprechers wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

