Stimmkreis Schweinfurt: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie lauten die Ergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Schweinfurt? Alle Infos zur Landtagswahl 2023 und die aktuellen Wahlergebnisse haben wir hier für Sie.

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern finden im gesamten Freistaat Wahlen statt. In den insgesamt 91 Stimmkreisen sind teilweise mehrere Gemeinden und Ortschaften zusammengefasst. Am 8. Oktober haben die wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen des Freistaats die Möglichkeiten, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Einer dieser Stimmkreise ist Schweinfurt in Unterfranken mit der Nummer 608.

In diesem Artikel finden Sie direkt nach der Stimmenauszählung die Ergebnisse der Bayernwahl des Stimmkreises Schweinfurt. Alle weiteren Infos, sowie die Ergebnisse der Landtagswahl von 2018 haben wir ebenfalls hier für Sie.

Wahlergebnisse für Schweinfurt: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Bayernwahl findet am 8. Oktober 2023 statt. Am Wahlsonntag sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet – danach beginnt die Stimmenauszählung. Wer am Wahl-Termin nicht vor Ort war und deshalb nicht direkt vor die Wahlurne treten konnte, hatte die Möglichkeit vorab per Briefwahl sein Kreuz zu setzen und portofrei zu verschicken. Hier im Datencenter haben wir haben wir das Wahlergebnis der Bayernwahl 2023 aus dem Stimmkreis Schweinfurt für Sie, sobald alle Stimmen ausgezählt sind. Dann lässt sich außerdem bewerten, inwiefern die Ergebnisse den Prognosen aus den Umfragen zur Landtagswahl ähneln.

Die Landtagwahl folgt immer dem gleichen strukturellen Ablauf: Jeder Wahlberechtigte hat jeweils eine Erst- und Zweitstimme abzugeben. Die Erststimme entscheidet, wer Direktkandidat des Stimmkreises wird und somit künftig als Repräsentant des Bezirks eingesetzt wird. Mit der Zweitstimme können Kandidaten und ihre Parteien aus den Wahlkreislisten gewählt werden. Gemeinsam ergibt sich daraus die Gesamtstimme, die anzeigt, wie viele Sitze die Parteien im bayrischen Landesparlament bekommen. Parteien deren Gesamtstimmenanteil unter 5 Prozent liegt, sind von der Sitzverteilung ausgeschlossen.

Schweinfurt: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 608 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis 608 gehören neben der Stadt Schweinfurt auch einige Gemeinden und eine Verwaltungsgemeinschaft aus dem Landkreis Schweinfurt. Alle weiteren Orte finden Sie im Artikel zum Stimmkreis Kitzingen (605). Diese Orte gehören zum Stimmkreis Schweinfurt:

Stadt: Kreisfreie Stadt Schweinfurt

Gemeinden aus dem Landkreis Schweinfurt:

Bergrheinfeld

Dittelbrunn

Euerbach

Geldersheim

Gochsheim

Grafenrheinfeld

Grettstadt

Niederwerrn

Poppenhausen

Röthlein

Schonungen

Schwebheim

Sennfeld

Stadtlauringen

Üchtelhausen

Waigolshausen

Wasserlosen

Werneck

Verwaltungsgemeinschaft aus dem Landkreis 608: Schwanfeld mit Schwanfeld und Wipfeld

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Schweinfurt

Zum Vergleich mit dem diesjährigen Ergebnis, finden Sie hier die Ergebnisse der Bayernwahl von 2018 in Schweinfurt. Dort lag die Wahlbeteiligung bei etwa 69 Prozent und Direktkandidat wurde Gerhard Eck von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 608 von 2018:

CSU : 39,7 Prozent

39,7 Prozent Grüne: 14,5 Prozent

14,5 Prozent AfD : 12,6 Prozent

12,6 Prozent SPD : 11,0 Prozent

11,0 Prozent Freie Wähler : 9,8 Prozent

9,8 Prozent Die Linke : 4,4 Prozent

4,4 Prozent FDP : 3,8 Prozent

3,8 Prozent Sonstige: 4,1 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Schweinfurt: