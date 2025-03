Sechs Kinder werden bei Unfall mit Motorschlitten verletzt

Bei einer Motorschlittenfahrt im Berchtesgadener Land wurden am Sonntag sechs Kinder verletzt. Unter ihnen war auch ein zweijähriges Kind. Ein neun und ein zehn Jahre altes Kind erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall im Süden Bayerns erlitten auch ein 64-Jähriger und eine 37-Jährige leichte Verletzungen.

Motorschlitten in Bayern prallt gegen Rolltor: Sechs Kinder verletzen sich

Den Angaben der Beamtinnen und Beamten zufolge ereignete sich der Unfall auf einer Geburtstagsfeier, die in einer Garage nahe der Talstation des Skigebiets in Bischofswiesen stattfand. Die durch den Unfall verletzte 37-Jährige habe demnach im Anschluss an das Fest mit einem Motorschlitten eine Rundfahrt unternehmen wollen.

Nachdem sechs Kinder zwischen zwei und zehn Jahren auf das Fahrzeug aufgestiegen waren, sei es laut Polizei zu einem „Anstoß des Gashebels“ gekommen. Die Ursache für die plötzliche Beschleunigung werde demnach noch ermittelt. Der Motorschlitten sei über eine Betonfläche gefahren und mit hoher Geschwindigkeit gegen ein geschlossenes Rolltor geprallt. (dpa)