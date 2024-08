Unwetter am Chiemsee - mehrere Wassersportler in Seenot

Ein plötzliches Unwetter hat mehrere Wassersportler auf dem Chiemsee in Seenot gebracht. Wie die Polizei berichtet, unterschätzten die Betroffenen die Gefahr der aufziehenden Gewitterfront.

Am Mittwochnachmittag kenterte im Bereich der Feldwieser Bucht eine Segeljolle mit zwei Personen an Bord. Die Besatzung konnte nach etwa 30 Minuten von der Wasserwacht Bernau aus dem Wasser gerettet werden. Beide Männer waren den Angaben zufolge stark unterkühlt und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Parallel dazu wurde die Wasserschutzpolizei Prien auf zwei Stand-up-Paddler aufmerksam, die zwischen Herreninsel und Bernau ostwärts trieben und offensichtlich die Kontrolle über ihre Boards verloren hatten. Auch sie wurden von den Rettungskräften an Land gebracht. Sie blieben unverletzt.