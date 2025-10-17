Icon Menü
SEK-Einsatz aktuell heute (17. Oktober) in Kaufbeuren – Polizei sperrt Wohngebiet weiträumig ab

Allgäu

SEK-Einsatz in Kaufbeurer Wohngebiet – was wir aktuell wissen

In einem Wohngebiet in Kaufbeuren läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei und einem Spezialeinsatzkommando. Ein Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Großeinsatz der Polizei aktuell in Kaufbeuren: Im Auerbergweg sind zahlreiche Beamte im Einsatz.
    Großeinsatz der Polizei aktuell in Kaufbeuren: Im Auerbergweg sind zahlreiche Beamte im Einsatz. Foto: Nikolas Schäfers

    Großeinsatz der Polizei in Kaufbeuren am heutigen Freitag: Am Abend rücken zahlreiche Einsatzkräfte in den Kaufbeurer Süden aus - auch das SEK ist im Einsatz. Laut aktuellen Informationen der Polizei soll von einer Person eine nicht näher genannte Bedrohung ausgehen.

    Kaufbeuren: Großeinsatz der Polizei am Freitagabend

    Verletzte gebe es aktuell keine, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Fotos, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen dutzende Wagen der Einsatzkräfte im Einsatz. Anwohner berichten von lauten Sirenen und viel Blaulicht im Süden der Stadt. Nach Informationen unserer Redaktion ist ein Spezialkommando der Polizei inzwischen vor Ort.

    Blaulicht und Sirenen in Kaufbeuren: SEK-Einsatz in Wohngebiet läuft

    Was sich in dem Mehrfamilienhaus abspielt, ist weiterhin unklar. Laut der Einsatzzentrale der Polizei soll aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen. Das Mehrfamilienhaus im Bereich um den Bienenberg in Kaufbeuren ist weiträumig abgesperrt.

    Die Polizei hat ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig abgesperrt.
    Die Polizei hat ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig abgesperrt. Foto: Nikolas Schäfers

    Stand: 19.45Uhr. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren

