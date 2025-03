Oberbayern SEK-Einsatz in Rosenheim nach verdächtigen Äußerungen: 26-Jähriger wieder frei

Am Faschingsdienstag kommt es zu einem Großeinsatz der Polizei in Rosenheim. Ein Mann soll Straftaten angekündigt haben. Am Mittwoch gibt es Entwarnung, doch es wird noch ermittelt.