Pflege-SOS Bayern: Schon 150 Beschwerden über Pflegeheime

Exklusiv Achim Uhl, Leiter des Landesamts für Pflege, erklärt, worüber Betroffene sich beschweren. Und er kritisiert die einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Nach Missständen in mehreren Pflegeheimen in Bayern hat das Bayerische Landesamt für Pflege (LfP) im März eine Hotline für Pflegemängel geschaltet: die Anlaufstelle „Pflege-SOS Bayern“. Inzwischen haben nach Auskunft von Achim Uhl, Leiter des LfP, bereits 150 Kontaktaufnahmen stattgefunden. „96 waren als Beschwerde zu werten, 44 musste ganz gezielt nachgegangen werden“, sagt Uhl im Interview mit unserer Redaktion. „Wir nehmen die Anliegen der Menschen auf, geben sie an die Heimaufsichten vor Ort weiter, je nach Art der Kontrolle auch an das Gesundheitsamt, den medizinischen Dienst – oder an die Polizei.“ Viele Beschwerden würden sich auf die Qualität der Pflege beziehen, etwa auf mangelndes Wundmanagement oder Fehler bei der Medikamentengabe, aber auch die Personalbesetzung werde von den Anrufern kritisiert.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht grundsätzlich sinnvoll

Kritik übt Uhl an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die in Pflegeberufen gilt. „Man hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt mit der Idee, die besonders vulnerablen Gruppen schützen zu wollen“, sagt der LfP-Chef. Das finde er sinnvoll. „Bedauerlich ist für mich, dass momentan die Berufsgruppe der Pflegekräfte so herausgegriffen wird“, sagt Uhl. „Es gibt andere Berufsgruppen mit einer ähnlichen Impfquote, für die aber keine Immunisierungspflicht besteht. Konsequent wäre natürlich eine generelle Impfpflicht, die, so hoffe ich, letztendlich doch noch umgesetzt wird.“

