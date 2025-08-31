EU-Datenschutz, ePA und Wiesn: Das steht im September in Bayern an

Im September ändert sich für die Bewohner in ganz Bayern einiges. Für Schulkinder neigen sich die späten Sommerferien langsam dem Ende zu, am 15. September geht es wieder in die Schule. Daneben gibt es Fristen, Feste und neue Gesetze zu beachten.

Bundesweiter Warntag am 11. September

Jährlich testen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam ihre Warnsysteme, um im Notfall die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Federführend ist auf Bundesebene das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, auf Landesebene der Innenminister und auf kommunaler Ebene sind die jeweiligen Behörden verantwortlich.

Was wird passieren?

Um 11 Uhr morgens am 11. September versenden die Behörden eine Probewarnung. Im besten Fall erreicht diese jeden Bürger auf dem ein oder anderen Wege. Die Warnung wird an sogenannte Warnkanäle gesendet – das sind zum Beispiel Fernsehen, Radio oder Smartphones. Meist ertönt ein schriller Laut und es zeigt sich ein Text, in dem über den Notfall informiert wird.

Kommunen können an diesem Tag zusätzlich weitere Warnsysteme testen, wie zum Beispiel Sirenen. 45 Minuten später ist der Test-Notfall auch schon wieder vorbei. Dann gibt es eine Entwarnung.

Der Warntag wird jährlich durchgeführt und fällt in diesem Jahr auf den 11. September. Foto: dpa (Archivbild)

Data Act: Mehr Datenschutz per EU-Verordnung

Am 12. September endet die Übergangsfrist des „Data Acts“ der Europäischen Union (EU). Dieser trat bereits im Januar 2024 in Kraft, wird nun aber endgültig verbindlich. Da es sich um eine Verordnung handelt, muss der Inhalt des „Data Acts“ nicht mehr in nationales Recht umgewandelt werden, sondern gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der EU.

Warum geht es dabei?

Kurz gesagt regelt der „Data Act“, wer welche Nutzerdaten unter welchen Bedingungen verwenden darf. Das ist vor allem für Menschen interessant, die auf vernetzte Systeme wie Smartwatches oder Smarthomes setzen. Sie können nun selbst entscheiden, welche Daten erhoben werden und was genau mit ihnen passiert.

Ganz frei von Kritik bleibt die neue Datenschutzverordnung nicht. Wie der Bayerische Rundfunk bemängelt, bleibt es wohl fraglich, wie genau überprüft werden soll, ob sich Unternehmen und Anbieter an den „Data Act“ halten.

Nutzer von Smartwatches können ab dem 12. September selbst entscheiden, was mit ihren Daten passiert. Foto: Franziska Gabbert, dpa (Symbolbild)

„O‘zapft is!“: Beginn der Wiesn 2025

Das bekannteste Volksfest der Welt beginnt dieses Jahr am 20. September. Rund zwei Wochen lang stürmen Besucher aus aller Welt in Dirndl und Lederhosen das Münchner Festgelände. Im Rest Bayerns überzeugen in dieser Zeit zudem auch andere Volksfeste.

Welche Neuerungen wird es geben?

Wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilten, wird es heuer einige Neuerungen geben. Unter anderem kündigt er neue Fahrgeschäfte auf der Wiesn an. Gleichzeitig wurde das barrierefreie Angebot des Kultfestes ausgebaut. So soll es nun auch Karten zu kleinen barrierefreien Festzelten geben, sofern sie ein solches Angebot anbieten. Hinterlegt sind dabei barrierefreie Zugänge, Sitzmöglichkeiten und Toiletten.

Gleichzeitig steigt auch in diesem Jahr wieder der Bierpreis. Eine Maß kostet auf dem Oktoberfest zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro. In einigen Bierzelten kann die Maßrechnung sogar vollständig bargeldlos beglichen werden.

Der Wiesn-Krug für die diesjährige Ausgabe des Volksfestes ist bereits bekannt. Foto: Sven Hoppe, dpa

Fristen für Wärmepumpenzähler und ePA laufen ab

Zum 30. September laufen in ganz Deutschland zudem zwei Übergangsfristen ab. Im Bereich der Wärmepumpen muss bis dahin nachgerüstet werden, während die elektronische Patientenakte (ePA) für Ärzte und Co. endgültig verpflichtend wird.

Wärmepumpe: Diese Nutzer müssen nun Zähler anbringen

Bislang galt eine Übergangsfrist für Gebäude, die aus mehr als einer Einheit bestehen und bei denen eine Wärmepumpe eingebaut worden war. Betroffen waren zum Beispiel auch Mehrfamilienhäuser mit dieser Wärmequelle. Während der Übergangsfrist mussten die unterschiedlichen Einheiten nicht einzeln abgerechnet werden – das ging auch pauschal.

Nun fällt diese Regelung aber. Deshalb müssen bis zum 30. September entsprechende Zähler eingebaut worden sein, die den Verbrauch für die Einheiten einzeln abrechnen. Eine pauschale Umlage ist laut dem Bundesverband Wärmepumpe e.V. dann nicht mehr möglich.

Für die Abrechnungen bei Gebäuden mit Wärmepumpe gelten am Anfang Oktober neue Regeln. Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Symbolbild)

ePA: Änderungen für Ärzte und Co., Patienten bleiben unberührt

Die elektronische Patientenakte (ePA) kann bereits seit Januar 2021 freiwillig von Ärzten, Apotheken und weiteren Dienstleistern des Gesundheitssystems genutzt werden. Bis Ende September läuft offiziell die zweite Testphase des bundesweiten Projekts. Danach wird es für Ärzte und Co. verpflichtend, die ePA zu nutzen. Ziel ist es, die Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich voranzubringen und Ärzte, Apotheken und Patienten besser zu vernetzen.

Dabei liegt die Patientenakte auch digital vor, was zum Beispiel den Austausch zwischen unterschiedlichen Praxen erleichtert. Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium gelten bei der ePA „einheitliche Sicherheitsstandards“, um die sensiblen Informationen der Patienten zu schützen.

Für Patienten und Versicherte ändert sich mit Ende des Septembers hingegen nichts. Sie können so wie zuvor weiterhin selbst entscheiden, welche Informationen, wie zum Beispiel Diagnosen, wem zugänglich sind. Dies können Patienten über eine App ihrer Krankenkasse steuern. Wer sich gegen eine ePA ausspricht, kann ihr weiterhin widersprechen.