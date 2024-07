Termine in Bayerns Finanzämtern ab sofort vorab buchbar

Wartezeiten bei Behörden sind ein Graus. Zumindest beim Fiskus im Freistaat muss man künftig aber keine Nummern im Wartebereich mehr ziehen. Möglich macht es ein neues System.

Neumarkt (dpa/lby) - Termine in den Servicezentren der bayerischen Finanzämter können ab sofort zu einem festen Zeitfenster online oder telefonisch vorab gebucht werden. "Damit reduzieren wir die Wartezeit vor Ort, bieten mehr Flexibilität für die Bürgerinnen und Bürger und optimieren ein noch effizienteres Zeitmanagement der Finanzämter", sagte Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker ( CSU) am Montag beim offiziellen Startschuss für das neue Terminvereinbarungssystem im oberpfälzischen Neumarkt.

"Gemeinsam gehen wir heute einen weiteren Schritt in die digitale und bürgerfreundliche Zukunft Bayerns: Unsere bayerischen Servicezentren der Finanzämter werden ab sofort noch moderner, innovativer und leistungsfähiger", sagte Füracker.

Das neue Terminvereinbarungssystem wurde zum 1. Juli in allen bayerischen Finanzämtern sowie Außenstellen aktiviert. Bürgerinnen und Bürger können ihre Termine direkt online unter https://www.elster.de/eportal/uebersichtservicezentren oder telefonisch buchen. Das Zeitfenster kann hierbei selbst bestimmt und damit der Besuch optimal in den Tagesablauf integriert werden. Das System war zuvor in zwölf Finanzämtern erprobt worden.

(dpa)