Sex ohne Angst: Wie sich zwei Männer mit der Pille "Prep" vor HIV und Aids schützen

Plus Keine Angst mehr vor der HIV-Infektion: Warum ein Paar das Prophylaxe-Medikament nimmt und sich die beiden Männer dennoch nicht ganz in Sicherheit wiegen können.

Paul und Christian sind seit acht Jahren ein Paar. Sex hat in ihrer Beziehung einen hohen Stellenwert. Nicht selten, sagen die beiden Würzburger, hätten sie auch gemeinsam Sex mit anderen Personen oder Paaren. "Schwule sind da wesentlich offener unterwegs." Die beiden sagen aber auch: "Wenn wir etwas mit anderen haben, dann wollen wir auf Nummer sicher gehen." Aus Schutz vor einer HIV-Infektion nehmen sie deshalb die "Prep".