Sexistischer Liedtext: Verbot für Ballermann-Hit "Layla" auf Volksfest in Würzburg

Der Ballermann-Hit "Layla" strotzt vor Sexismus. Trotzdem wird auf dem Würzburger Volksfest laut dazu mitgesungen – doch jetzt reagiert die Stadt: mit Verbot.

Der Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze steht auf Platz 1 der Deutschen Musik-Charts. Seit drei Wochen bereits kann kein anderer Song "Layla" von der Spitze verdrängen. Doch achtet man genauer auf den Songtext, fällt auf: das Lied strotzt nur so von Sexismus. In dem Song geht es um eine "Puffmutter" mit "geiler Figur und blondem Haar". Ein Auszug: "Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla; Sie ist schöner, jünger, geiler."