"Ich bin kein Opfer, ich bin Überlebende": Elisabeth Hauser widerfuhr sexualisierte Gewalt

Wer sexuelle Übergriffe erlebt, trägt die Folgen meist ein Leben lang mit sich. Eine Betroffene erzählt von ihren Erfahrungen, Hoffnungslosigkeit und Frieden schließen.

Elisabeth Hauser ist Überlebende von sexualisierter Gewalt. So bezeichnet sie sich selbst und so möchte sie im Kontext der folgenden Geschichte auch bezeichnet werden. Diesen anderen Begriff – Opfer – mag sie überhaupt nicht. Sie geht mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit. Nicht anonym, nicht versteckt – nicht in Opferhaltung. Um zu zeigen: Traumata, wie sie sie erlebt hat, kann man überwinden. Mit gefalteten Händen, unauffällig in Schwarz gekleidet, sitzt Hauser im Augsburger Büro der Fachberatungsstelle Wildwasser e.V. gegen sexualisierte Gewalt. Inzwischen berät die 59-Jährige dort selbst andere Überlebende. Für diesen Text spricht sie von ihren eigenen Erlebnissen. So wie sie es vor Jahren als hilfesuchende Betroffene getan hat. Nur wenige Sekunden lang schweifen ihre Augen durch den Raum, bevor sie langsam anfängt zu erzählen. Von sexuellen Übergriffen innerhalb ihrer Kirchengemeinschaft, von dem Zelt im Ferienlager, in dem sie eigentlich alleine bleiben wollte und von der alles überschattenden Hoffnungslosigkeit.

Hauser wuchs in einer religiösen Familie auf. Sie war Mitglied in einer evangelischen Freikirche in Baden-Württemberg. Seit Kindertagen gehörten die Kirche und der Glaube zum Alltag. In ihrer Gemeinschaft spielte sie Trompete, besuchte Zeltlager und fand Halt in schwierigen Situationen. Gleichzeitig sollte die Kirchengemeinde zu dem Ort werden, an dem sie jahrelang unsäglichem Leid ausgesetzt war. Dort lernte sie auch ihren ersten Freund kennen. Sie war zwölf – "noch Kind", wie sie sagt – er 16 oder 17. Er war der erste von etwa 40 Tätern in Hausers Jugend.

