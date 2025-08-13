Haft nach mehrfachem Missbrauch an zwei Mädchen: der Täter war ein Freund der Eltern

Ein 41-jähriger Mann ist in München zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das berichtete die Deutsche Presseagentur. Zusätzlich muss der Täter 50.000 Euro Schadensersatz zahlen. Seine Opfer - zwei Cousinen - waren zum Zeitpunkt der Taten erst sieben und 13 Jahre alt.

Mehrfacher sexueller Missbrauch: Täter war mit Eltern befreundet

Drei Jahre lang missbrauchte der 41-jährige Täter die beiden Mädchen in Weilheim und Umgebung immer wieder sexuell. Der Mann war ein Freund der Eltern, sie vertrauten ihm ihre Kinder an, damit er sie betreute. Wie die dpa berichtet, verabreichte der Täter dem älteren Mädchen einmal sogar eine Schlaftablette, um sie zu missbrauchen.

Seine Taten filmte und fotografierte er. Das Gericht lastete ihm das „rohe Vergehen sowie die psychischen Folgen für die Cousinen an“, heißt es in der Meldung.

Das Landgericht verurteilte den Täter zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren und einer Schadensersatzzahlung von 50.000 Euro. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

Prozess wegen sexuellem Missbrauch: Täter gesteht

Während des Prozesses hatte der Mann seine Taten gestanden. Zwischen 2021 und 2024 verging es sich mehrfach an den Kindern. Die Strafe akzeptierte der er und verzichtete auf weitere Rechtsmittel. Die Staatsanwaltschaft kann jedoch noch Revision einlegen, das Urteil ist bislang noch nicht rechtskräftig.

Hilfsangebote für Betroffene: Das sind die Anlaufstellen

Für Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind, hat die Stelle der „Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen“ das „Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch“ erstellt. Hier können Betroffene sowie deren Angehörige Beratungsangebote finden und sich Hilfe suchen.

Eine weitere Anlaufstelle ist das „Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch“. Unter der Telefonnummer 0800 22 55 530 erhalten Anrufende kostenfrei und anonym eine Beratung. Die eingehende Nummer sehen die Berater nicht, persönliche Informationen werden nicht weitergegeben.

An die Anlaufstelle können sich sowohl betroffene Kinder und Jugendliche als auch deren Angehörige wenden. Auch im Zweifelsfall sind die Berater da und kümmern sich um das Anliegen.