München

Sexueller Übergriff im Englischen Garten: Polizei sucht mit Hubschrauber nach dem Täter

Eine 30-Jährige wird von einem Unbekannten attackiert, welcher unerkannt flüchten kann. Die Polizei München fahndet mit einem Hubschrauber nach der Person.
Von Dominik Schätzle
    Am Dienstagabend kam es im Englischen Garten in München zu einem sexuellen Übergriff. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Zu einem sexuellen Übergriff kam es am Dienstag, 7. Oktober, im Englischen Garten in München. Das teilt das Polizeipräsidium München am Donnerstag mit. Demnach wurde eine 30-Jährige auf ihrem Nachhauseweg von einem unbekannten Täter attackiert.

    Nachdem sie gegen 22.15 Uhr eine Brücke am Schwabinger Bach überquert hatte, so die Polizei, umklammerte die Person die Frau von hinten. Als sich diese befreien konnte, berührte der Täter sie unsittlich oberhalb der Kleidung im Bereich der Brust.

    München: Täter flüchtet nach sexuellem Übergriff unerkannt

    Anschließend flüchtete die Person Richtung Schwabinger Bach. Die Frau verständigte ihren Lebensgefährten, welcher den Notruf alarmierte. Die Münchner Polizei begann sofort mit der Fahndung nach dem Täter. Dabei setzten die Beamten auch einen Polizeihubschrauber und einen Diensthund ein. Die Fahndung ergab jedoch bislang keine weiteren Hinweise.

    Die Frau wurde bei dem sexuellen Übergriff leicht verletzt. Das Kommissariat 15, das sich mit Sexualdelikten befasst, hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

