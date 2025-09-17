Einkaufen am Münchner Flughafen: Shoppen in über 150 Geschäften

Ob Souvenirs, Kleidung, Zahnbürsten oder Luxusartikel: Am Flughafen München finden sich zahlreiche Geschäfte aller Art. Wer genug Zeit vor dem Abflug mitbringt, kann in aller Ruhe shoppen. Vor allem mit einer Übersicht, wo welche Läden zu finden sind und wie es um die Öffnungszeiten steht. Die wichtigsten Informationen und einen Tipp zum Parken finden Sie hier aufgelistet – eine Übersicht zu Restaurants, Lokalen und Bars am Flughafen München bieten wir Ihnen hier.
Flughafen München: Wer nur einkauft, parkt günstiger
Zunächst einmal gute Nachrichten für Menschen, die das Einkauf- oder Gastronomieangebot des Airports nutzen wollen, ohne eine Flugreise anzutreten: Im Parkhaus P20 kann bei einem Einkauf oder Lokalbesuch ab 30 Euro eine Stunde kostenlos geparkt werden. Die nächsten beiden Stunden sind außerdem vergünstigt. Parkticket und Kassenbons müssen vor der Ausfahrt allerdings bei der Parkleitzentrale oder dem Informationsschalter im Terminal 2 vorgezeigt werden. Erreichbar ist das Parkhaus P20 über die Terminalstraße Mitte.
Munich Airport Center: Geschäfte zentral am Flughafen
Metropolitan pharmacy
- Sparte: Apotheke
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 20 Uhr
Capi
- Sparte: Elektronik
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Deutsche Post und Postbank
- Sparte: Post
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr.
More & More
- Sparte: Damenmode
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 20 Uhr
Müller Drogerie
- Sparte: Drogerie
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Newspoint
- Sparte: Presse und Literatur
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 20.45 Uhr
Picard
- Sparte: Ledertaschen
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr
Rewe
- Sparte: Supermarkt
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr
Trachtendealer
- Sparte: Bayerische Trachten
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 8 bis 20 Uhr
Tripidi
- Sparte: Home & Living
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Wolsdorff Tobacco
- Sparte: Tabakwaren
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Terminal 1: Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle
Cee‘U
- Sparte: Kiosk, Drogerie und Reiseliteratur
- Genauer Standort: Modul B - Ebene 04
- Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und am Wochenende von 5.30 - 22 Uhr, am Freitag von 4.30 - 22 Uhr.
Checkout
- Sparte: Kiosk und Reisebedarf
- Genauer Standort: Modul A - Ebene 04
- Öffnungszeiten: Montag und Samstag: 4.30 -20.45 Uhr, Dienstag und Sonntag: 4.30 - 18.15 Uhr, Mittwoch: 4.30 - 13 Uhr, Donnerstag: 4.30 - 16.45 Uhr und Freitag: 5 - 19.05 Uhr.
Duty Free/Travel Value
- Sparte: Mitbringsel
- Genaue Standorte: Modul A - Ebene 04, Modul B - Ebene 04 und Modul F - Ebene 03
- Öffnungszeiten: Montag und Samstag: 4.30 - 20.45, Dienstag und Sonntag: 4.30 - 18.15 Uhr, Mittwoch: 4.30 - 13 Uhr, Donnerstag: 4.30 - 16.45 Uhr und Freitag: 5 - 19-05 Uhr.
FC Bayern Store
- Sparte: Fußball
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
MyDutyFree
- Sparte: Getränke, Kosmetik, Souvenirs und Allerlei
- Genauer Standort: Modul C - Ebene 04 und Modul D - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr und Modul D: Montag bis Donnerstag und Samstag: 4.30 bis 20.45 Uhr sowie Freitag und Sonntag: 4.30 bis 21.15 Uhr
Terminal 2: Geschäfte vor der Sicherheitskontrolle
Deutsches Museum Shop
- Sparte: Wissen und Spiele
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr
Edeka
- Sparte: Supermarkt
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr
Käfer Genusswerkstatt
- Sparte: Feinkost
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Marc O‘Polo
- Sparte: Mode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Newspoint
- Sparte: Presse und Literatur
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 20.45 Uhr
Samsonite
- Sparte: Taschen, Koffer und Co.
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Terminal 2: Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle
Acqua di Parma
- Sparte: Lifestyle
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Aesop
- Sparte: Luxuskosmetik
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Aigner
- Sparte: Lederwaren
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
ANY DI
- Sparte: Modetaschen
- Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Barber House
- Sparte: Friseur
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr
Bavarian Caps
- Sparte: Bayerische Kopfmode und Lifestyle
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr.
Boggi Milano
- Sparte: Herrenmode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
BOSS
- Sparte: Herrenmode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
BOSS Woman
- Sparte: Damenmode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Cedon DesignShop
- Sparte: Geschenk und Design
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Chanel Boutique
- Sparte: Luxuskosmetik
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 6.30 bis 22 Uhr
Classic-Shoe-Shine-Service
- Sparte: Schuhreinigung
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 - 17 Uhr.
Confiserie Sprüngli
- Sparte: Schokoladen-Delikatessen
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Eton
- Sparte: Hemden
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Fabriano
- Sparte: Papier
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
FC Bayern Store
- Sparte: Fußball
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Gant
- Sparte: Mode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Hermès
- Sparte: Mode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Jo Malone
- Sparte: Düfte
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Juwelier Hilscher
- Sparte: Juwelier
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Lacoste
- Sparte: Mode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Lego
- Sparte: Bausteine
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Longchamp
- Sparte: Modetaschen
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 und 05
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
M.A.C. Cosmetics
- Sparte: Kosmetik
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
MCM
- Sparte: Luxus-Accessoires
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Moncler
- Sparte: Mode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Montblanc
- Sparte: Schreibwaren und Lifestyle
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
MyCorner
- Sparte: Kiosk mit Snacks und Lesestoff
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05
- Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr und 7 bis 22 Uhr (Ebene 05)
MyDutyFree
- Sparte: Getränke, Kosmetik, Souvenirs und Allerlei
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05 sowie Gates K und L - Ebenen 04 und 05
- Öffnungszeiten: 5.30 bis 21.45 Uhr (G&H, Ebene 04) und 6.30 bis 22 Uhr (G&H, Ebene 05) sowie 6 bis 22 Uhr.
Picard
- Sparte: Ledertaschen
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05, Gates K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr
Polo Ralph Lauren
- Sparte: Kleidung
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Sunglass Hut
- Sparte: Sonnenbrillen
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Tripidi
- Sparte: Home & Living
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21.30 Uhr
Tumi
- Sparte: Reisegepäck
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr
Vedes
- Sparte: Spielwaren
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr und 9 bis 17 Uhr
Worldshop
- Sparte: Reise und Lifestyle
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 sowie K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr
Zegna
- Sparte: Luxusmode
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Geschäfte am Besucherpark
Airport-Shop
- Sparte: Flughafen-Souvenirs
- Genauer Standort: Informationszentrum Besucherpark - Ebene 00
- Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden