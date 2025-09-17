Einkaufen am Münchner Flughafen: Shoppen in über 150 Geschäften

Ob Souvenirs, Kleidung, Zahnbürsten oder Luxusartikel: Am Flughafen München finden sich zahlreiche Geschäfte aller Art. Wer genug Zeit vor dem Abflug mitbringt, kann in aller Ruhe shoppen. Vor allem mit einer Übersicht, wo welche Läden zu finden sind und wie es um die Öffnungszeiten steht. Die wichtigsten Informationen und einen Tipp zum Parken finden Sie hier aufgelistet – eine Übersicht zu Restaurants, Lokalen und Bars am Flughafen München bieten wir Ihnen hier.

Flughafen München: Wer nur einkauft, parkt günstiger

Zunächst einmal gute Nachrichten für Menschen, die das Einkauf- oder Gastronomieangebot des Airports nutzen wollen, ohne eine Flugreise anzutreten: Im Parkhaus P20 kann bei einem Einkauf oder Lokalbesuch ab 30 Euro eine Stunde kostenlos geparkt werden. Die nächsten beiden Stunden sind außerdem vergünstigt. Parkticket und Kassenbons müssen vor der Ausfahrt allerdings bei der Parkleitzentrale oder dem Informationsschalter im Terminal 2 vorgezeigt werden. Erreichbar ist das Parkhaus P20 über die Terminalstraße Mitte.

Munich Airport Center: Geschäfte zentral am Flughafen

Metropolitan pharmacy

Sparte: Apotheke

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 20 Uhr

Capi

Sparte: Elektronik

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Deutsche Post und Postbank

Sparte: Post

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr.

More & More

Sparte: Damenmode

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 20 Uhr

Müller Drogerie

Sparte: Drogerie

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Newspoint

Sparte: Presse und Literatur

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 6 bis 20.45 Uhr

Picard

Sparte: Ledertaschen

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr

Rewe

Sparte: Supermarkt

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr

Trachtendealer

Sparte: Bayerische Trachten

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 8 bis 20 Uhr

Tripidi

Sparte: Home & Living

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Wolsdorff Tobacco

Sparte: Tabakwaren

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Terminal 1: Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle

Cee‘U

Sparte: Kiosk, Drogerie und Reiseliteratur

Genauer Standort: Modul B - Ebene 04

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und am Wochenende von 5.30 - 22 Uhr, am Freitag von 4.30 - 22 Uhr.

Checkout

Sparte: Kiosk und Reisebedarf

Genauer Standort: Modul A - Ebene 04

Öffnungszeiten: Montag und Samstag: 4.30 -20.45 Uhr, Dienstag und Sonntag: 4.30 - 18.15 Uhr, Mittwoch: 4.30 - 13 Uhr, Donnerstag: 4.30 - 16.45 Uhr und Freitag: 5 - 19.05 Uhr.

Duty Free/Travel Value

Sparte: Mitbringsel

Genaue Standorte: Modul A - Ebene 04, Modul B - Ebene 04 und Modul F - Ebene 03

Öffnungszeiten: Montag und Samstag: 4.30 - 20.45, Dienstag und Sonntag: 4.30 - 18.15 Uhr, Mittwoch: 4.30 - 13 Uhr, Donnerstag: 4.30 - 16.45 Uhr und Freitag: 5 - 19-05 Uhr.

FC Bayern Store

Sparte: Fußball

Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

MyDutyFree

Sparte: Getränke, Kosmetik, Souvenirs und Allerlei

Genauer Standort: Modul C - Ebene 04 und Modul D - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr und Modul D: Montag bis Donnerstag und Samstag: 4.30 bis 20.45 Uhr sowie Freitag und Sonntag: 4.30 bis 21.15 Uhr

Terminal 2: Geschäfte vor der Sicherheitskontrolle

Deutsches Museum Shop

Sparte: Wissen und Spiele

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr

Edeka

Sparte: Supermarkt

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03

Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr

Käfer Genusswerkstatt

Sparte: Feinkost

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Marc O‘Polo

Sparte: Mode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Newspoint

Sparte: Presse und Literatur

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 20.45 Uhr

Samsonite

Sparte: Taschen, Koffer und Co.

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Terminal 2: Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle

Acqua di Parma

Sparte: Lifestyle

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Aesop

Sparte: Luxuskosmetik

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Aigner

Sparte: Lederwaren

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

ANY DI

Sparte: Modetaschen

Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Barber House

Sparte: Friseur

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr

Bavarian Caps

Sparte: Bayerische Kopfmode und Lifestyle

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr.

Boggi Milano

Sparte: Herrenmode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

BOSS

Sparte: Herrenmode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

BOSS Woman

Sparte: Damenmode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Cedon DesignShop

Sparte: Geschenk und Design

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Chanel Boutique

Sparte: Luxuskosmetik

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05

Öffnungszeiten: 6.30 bis 22 Uhr

Classic-Shoe-Shine-Service

Sparte: Schuhreinigung

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 - 17 Uhr.

Confiserie Sprüngli

Sparte: Schokoladen-Delikatessen

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Eton

Sparte: Hemden

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Fabriano

Sparte: Papier

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

FC Bayern Store

Sparte: Fußball

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Gant

Sparte: Mode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Hermès

Sparte: Mode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Jo Malone

Sparte: Düfte

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Juwelier Hilscher

Sparte: Juwelier

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Lacoste

Sparte: Mode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Lego

Sparte: Bausteine

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Longchamp

Sparte: Modetaschen

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 und 05

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

M.A.C. Cosmetics

Sparte: Kosmetik

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

MCM

Sparte: Luxus-Accessoires

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Moncler

Sparte: Mode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Montblanc

Sparte: Schreibwaren und Lifestyle

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

MyCorner

Sparte: Kiosk mit Snacks und Lesestoff

Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05

Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr und 7 bis 22 Uhr (Ebene 05)

MyDutyFree

Sparte: Getränke, Kosmetik, Souvenirs und Allerlei

Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05 sowie Gates K und L - Ebenen 04 und 05

Öffnungszeiten: 5.30 bis 21.45 Uhr (G&H, Ebene 04) und 6.30 bis 22 Uhr (G&H, Ebene 05) sowie 6 bis 22 Uhr.

Picard

Sparte: Ledertaschen

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05, Gates K und L - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr

Polo Ralph Lauren

Sparte: Kleidung

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Sunglass Hut

Sparte: Sonnenbrillen

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Tripidi

Sparte: Home & Living

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21.30 Uhr

Tumi

Sparte: Reisegepäck

Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

Vedes

Sparte: Spielwaren

Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05

Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr und 9 bis 17 Uhr

Worldshop

Sparte: Reise und Lifestyle

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 sowie K und L - Ebene 04

Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr

Zegna

Sparte: Luxusmode

Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

Geschäfte am Besucherpark

Airport-Shop

Sparte: Flughafen-Souvenirs

Genauer Standort: Informationszentrum Besucherpark - Ebene 00

Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr