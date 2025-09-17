Icon Menü
Shoppen in über 150 Geschäfte am Flughafen München: Wann und wo geht‘s am besten?

Flughafen München

Einkaufen am Münchner Flughafen: Shoppen in über 150 Geschäften

Vor dem Abflug noch schnell ein Buch kaufen oder mit viel Zeit shoppen – Läden gibt es am Flughafen München genug. Alle Infos zu Lage, Öffnungszeiten und Co.
Von Thomas Jensen
    • |
    • |
    • |
    Viele Reiseziele, noch mehr Möglichkeiten zum Einkaufen: Am Flughafen München finden sich viele Geschäfte, von Kleidung über Uhren bis zu Kosmetik. Wir geben einen Überblick.
    Viele Reiseziele, noch mehr Möglichkeiten zum Einkaufen: Am Flughafen München finden sich viele Geschäfte, von Kleidung über Uhren bis zu Kosmetik. Wir geben einen Überblick. Foto: Marcus Merk

    Ob Souvenirs, Kleidung, Zahnbürsten oder Luxusartikel: Am Flughafen München finden sich zahlreiche Geschäfte aller Art. Wer genug Zeit vor dem Abflug mitbringt, kann in aller Ruhe shoppen. Vor allem mit einer Übersicht, wo welche Läden zu finden sind und wie es um die Öffnungszeiten steht. Die wichtigsten Informationen und einen Tipp zum Parken finden Sie hier aufgelistet – eine Übersicht zu Restaurants, Lokalen und Bars am Flughafen München bieten wir Ihnen hier.

    Flughafen München: Wer nur einkauft, parkt günstiger

    Zunächst einmal gute Nachrichten für Menschen, die das Einkauf- oder Gastronomieangebot des Airports nutzen wollen, ohne eine Flugreise anzutreten: Im Parkhaus P20 kann bei einem Einkauf oder Lokalbesuch ab 30 Euro eine Stunde kostenlos geparkt werden. Die nächsten beiden Stunden sind außerdem vergünstigt. Parkticket und Kassenbons müssen vor der Ausfahrt allerdings bei der Parkleitzentrale oder dem Informationsschalter im Terminal 2 vorgezeigt werden. Erreichbar ist das Parkhaus P20 über die Terminalstraße Mitte.

    Munich Airport Center: Geschäfte zentral am Flughafen

    Metropolitan pharmacy

    • Sparte: Apotheke
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 20 Uhr

    Capi

    • Sparte: Elektronik
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Deutsche Post und Postbank

    • Sparte: Post
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr.

    More & More

    • Sparte: Damenmode
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 20 Uhr

    Müller Drogerie

    • Sparte: Drogerie
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Newspoint

    • Sparte: Presse und Literatur
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 20.45 Uhr

    Picard

    • Sparte: Ledertaschen
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr

    Rewe

    • Sparte: Supermarkt
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr

    Trachtendealer

    • Sparte: Bayerische Trachten
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 8 bis 20 Uhr

    Tripidi

    • Sparte: Home & Living
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Wolsdorff Tobacco

    • Sparte: Tabakwaren
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Terminal 1: Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle

    Cee‘U

    • Sparte: Kiosk, Drogerie und Reiseliteratur
    • Genauer Standort: Modul B - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und am Wochenende von 5.30 - 22 Uhr, am Freitag von 4.30 - 22 Uhr.

    Checkout

    • Sparte: Kiosk und Reisebedarf
    • Genauer Standort: Modul A - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: Montag und Samstag: 4.30 -20.45 Uhr, Dienstag und Sonntag: 4.30 - 18.15 Uhr, Mittwoch: 4.30 - 13 Uhr, Donnerstag: 4.30 - 16.45 Uhr und Freitag: 5 - 19.05 Uhr.

    Duty Free/Travel Value

    • Sparte: Mitbringsel
    • Genaue Standorte: Modul A - Ebene 04, Modul B - Ebene 04 und Modul F - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: Montag und Samstag: 4.30 - 20.45, Dienstag und Sonntag: 4.30 - 18.15 Uhr, Mittwoch: 4.30 - 13 Uhr, Donnerstag: 4.30 - 16.45 Uhr und Freitag: 5 - 19-05 Uhr.

    FC Bayern Store

    • Sparte: Fußball
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    MyDutyFree

    • Sparte: Getränke, Kosmetik, Souvenirs und Allerlei
    • Genauer Standort: Modul C - Ebene 04 und Modul D - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr und Modul D: Montag bis Donnerstag und Samstag: 4.30 bis 20.45 Uhr sowie Freitag und Sonntag: 4.30 bis 21.15 Uhr

    Terminal 2: Geschäfte vor der Sicherheitskontrolle

    Deutsches Museum Shop

    • Sparte: Wissen und Spiele
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr

    Edeka

    • Sparte: Supermarkt
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr

    Käfer Genusswerkstatt

    • Sparte: Feinkost
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Marc O‘Polo

    • Sparte: Mode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Newspoint

    • Sparte: Presse und Literatur
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 20.45 Uhr

    Samsonite

    • Sparte: Taschen, Koffer und Co.
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Terminal 2: Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle

    Acqua di Parma

    • Sparte: Lifestyle
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Aesop

    • Sparte: Luxuskosmetik
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Aigner

    • Sparte: Lederwaren
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    ANY DI

    • Sparte: Modetaschen
    • Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Barber House

    • Sparte: Friseur
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr

    Bavarian Caps

    • Sparte: Bayerische Kopfmode und Lifestyle
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr.

    Boggi Milano

    • Sparte: Herrenmode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    BOSS

    • Sparte: Herrenmode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    BOSS Woman

    • Sparte: Damenmode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Cedon DesignShop

    • Sparte: Geschenk und Design
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Chanel Boutique

    • Sparte: Luxuskosmetik
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 6.30 bis 22 Uhr

    Classic-Shoe-Shine-Service

    • Sparte: Schuhreinigung
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 - 17 Uhr.

    Confiserie Sprüngli

    • Sparte: Schokoladen-Delikatessen
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Eton

    • Sparte: Hemden
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Fabriano

    • Sparte: Papier
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    FC Bayern Store

    • Sparte: Fußball
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Gant

    • Sparte: Mode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Hermès

    • Sparte: Mode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Jo Malone

    • Sparte: Düfte
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Juwelier Hilscher

    • Sparte: Juwelier
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Lacoste

    • Sparte: Mode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Lego

    • Sparte: Bausteine
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Longchamp

    • Sparte: Modetaschen
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 und 05
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    M.A.C. Cosmetics

    • Sparte: Kosmetik
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    MCM

    • Sparte: Luxus-Accessoires
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Moncler

    • Sparte: Mode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Montblanc

    • Sparte: Schreibwaren und Lifestyle
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    MyCorner

    • Sparte: Kiosk mit Snacks und Lesestoff
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr und 7 bis 22 Uhr (Ebene 05)

    MyDutyFree

    • Sparte: Getränke, Kosmetik, Souvenirs und Allerlei
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05 sowie Gates K und L - Ebenen 04 und 05
    • Öffnungszeiten: 5.30 bis 21.45 Uhr (G&H, Ebene 04) und 6.30 bis 22 Uhr (G&H, Ebene 05) sowie 6 bis 22 Uhr.

    Picard

    • Sparte: Ledertaschen
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05, Gates K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr

    Polo Ralph Lauren

    • Sparte: Kleidung
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Sunglass Hut

    • Sparte: Sonnenbrillen
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Tripidi

    • Sparte: Home & Living
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21.30 Uhr

    Tumi

    • Sparte: Reisegepäck
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr

    Vedes

    • Sparte: Spielwaren
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebenen 04 und 05
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 21 Uhr und 9 bis 17 Uhr

    Worldshop

    • Sparte: Reise und Lifestyle
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 sowie K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr

    Zegna

    • Sparte: Luxusmode
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Geschäfte am Besucherpark

    Airport-Shop

    • Sparte: Flughafen-Souvenirs
    • Genauer Standort: Informationszentrum Besucherpark - Ebene 00
    • Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr
