So fahren Sie sicher mit dem Pedelec

In Bayern sterben immer mehr Fahrer und Fahrerinnen von Pedelecs (Pedal Electric Cycles) auf Straßen und Radwegen. Im vergangenen Jahr gab es laut Innenministerium 42 Todesfälle – Tendenz steigend. Die zunehmende Zahl an Unfällen mit solchen Elektrorädern hat Verkehrsexperten auf den Plan gerufen. Das Problem: Pedelec-Fahren will gelernt sein.

Warum passieren so viele Unfälle?

Fahrräder mit Elektromotor werden umgangssprachlich E-Bikes genannt. Pedelecs, bei denen sich der Motor nur zuschaltet, wenn man in die Pedale tritt, machen rund 98 Prozent der verkauften Elektrofahrräder aus. Reine E-Bikes, die auf Knopfdruck und ohne Tretunterstützung beschleunigen, benötigen eine Zulassung. Für alle gilt: Viele E-Radler unterschätzen das Fahren mit den oft sehr schweren und schnellen Rädern. Denn inklusive Akku und kompletter Ausstattung bringen die Bikes deutlich mehr Gewicht auf die Waage als klassische Fahrräder ohne Antrieb. Die Folge ist: In kritischen Fahrsituationen wird dann nicht richtig reagiert, ein – oft auch schwerer – Sturz ist die Folge. Zudem will das Fahren mit E-Antrieb generell erst einmal gelernt sein. Denn auch das Treten in Kombination mit Akkumotor ist gewöhnungsbedürftig.

Warum macht ein Sicherheitstraining vor dem Start Sinn?



Verkehrsexperten vom ADAC empfehlen Sicherheitstrainings. Der ADAC selbst, aber auch andere Verkehrsvereine wie der ADFC, der AVD oder auch Händler bieten die Fahrsicherheitsveranstaltungen speziell für Pedelecs an. In den mehrstündigen Kursen werden unter anderem Fahrtechniken vermittelt, die auf die besonderen Eigenschaften von Pedelecs zugeschnitten sind, wie zum Beispiel das sichere Anfahren, Bremsen und Kurvenfahren mit Unterstützung des Elektromotors. Man übt aber auch das Absteigen, denn der Motor kann nachschieben. Deshalb nicht abspringen und mit den Füßen bremsen, sondern erst bremsen und dann absteigen.

Warum sollte man gerade mit Pedelecs vorausschauend-defensiv fahren?

Von Weitem sieht das Pedelec aus wie ein normales Fahrrad. Das kann bei anderen Verkehrsteilnehmern zu Fehleinschätzungen führen. Diese passieren auch deshalb, weil Pedelecs ihr Tempo mit einer geringen Trittfrequenz erreichen. Eine langsame Trittfrequenz wiederum bestärkt beispielsweise Autofahrer oder auch andere Radfahrer in der Annahme, dass sich das Pedelec nur mit geringer Geschwindigkeit nähert. Darum sollten Pedelec-Nutzerinnen und -Nutzer vorausschauend-defensiv fahren und jederzeit mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer rechnen.

Warum sollte auch ohne Helmpflicht ein Helm getragen werden?



Oft sind Fahrradfahrer auf dem Pedelec deutlich schneller unterwegs, als es für die jeweilige Verkehrssituation angemessen wäre. Bei überraschenden Gefahrensituationen wie plötzlich abbiegenden Lastwagen oder querenden Fußgängern kann dann nicht mehr schnell genug gebremst werden. Das gilt vor allem für ältere Menschen. Auch das Fahren über Kopfsteinpflaster erfordert aufgrund der verbauten Technik und des damit einhergehenden Zusatzgewichts mehr Vorsicht und Kontrolle. Passiert dann trotzdem etwas, ist ein Helm oft Gold wert. Noch gibt es für Pedelecs keine Helmpflicht, aber aktuell fordern Rettungsdienste bereits, sie einzuführen.

Was gilt es sonst zu beachten?

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, doch viele Elektroradfahrer bewegen sich laut Polizei gerne auch mal außerhalb des Gesetzesrahmens. Darum ist es wichtig zu wissen: Für Pedelecs gelten die gleichen Verkehrsregeln wie für normale Fahrräder, beispielsweise die Pflicht zur Benutzung von Radwegen. Auf Kraftfahrstraßen, also Schnellstraßen, dürfen sie nicht fahren.

Fazit: Pedelecs sind ein Gewinn, aber...

E-Bikes sind praktisch, bequem und für viele Menschen eine gute Möglichkeit, auch längere Strecken ohne großen Kraftaufwand zurückzulegen. Darum sind sie eine optimale Ergänzung im umweltfreundlichen Verkehrsmix. Doch genauso wichtig ist, dass man sich auf die Fahrt mit dem neuen, ungewohnten Gefährt vorbereitet und sich entsprechend vorsichtig im Verkehr bewegt. Dann sind Pedelecs ein Gewinn für alle.