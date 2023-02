Bayerische Grenzpolizei zieht Bilanz

Die Bayerische Grenzpolizei hat die Kontrollen durch ihre Schleierfahnder seit vergangenem Herbst intensiviert.

Am Freitag (11.30 Uhr) zieht Behördenleiterin Annette Lauer in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) Bilanz und blickt nach Angaben des Innenministeriums auch auf das gesamte Jahr 2022 zurück. So habe sich beispielsweise die Zahl der registrierten Schleuserfälle 2022 im Vergleich zu 2019 - dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie - mehr als vervierfacht.

Zudem wollen Fahndungsexperten im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) eine Großkontrollstelle vorführen. Ein Beamter wird auch die Zusammenarbeit von Bundespolizei und Grenzpolizei erläutern.

(dpa)