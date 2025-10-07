Das plant Söder zur Abwehr von Drohnen in Bayern

In München hat das Bayerische Kabinett am Dienstagvormittag eine Reihe von Schritten beschlossen, damit künftig die Polizei Drohnen abwehren kann. Nach den jüngsten Angriffen, unter anderem auf den Münchner Flughafen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unter anderem drei zentrale Punkte an:

Die Polizei erhält so schnell wie möglich die rechtlichen Befugnisse, um Drohnen zu erkennen, einzuschätzen und unschädlich zu machen. Söder kündigte in diesem Zusammenhang die Entwicklung von bewaffneten Drohnen an. In Erding soll ein bayerisches Drohnenzentrum neben dem der Bundeswehr entstehen, in dem die Geräte entwickelt werden. Dabei wolle man mit Israel zusammenarbeiten. Das schon im September angekündigte Landesamt für Bevölkerungsschutz soll schnell umgesetzt werden.

Söder: Cyberangriffe auf Bayern hätten „neue Qualität“ erreicht

Söder sprach von einer zentralen Herausforderung für die nächsten Monate und Jahre. „Es besteht kein Anlass zur Panik, aber zur Vorsicht“, so der Ministerpräsident. Schon jetzt gebe es täglich zahllose Cyberangriffe. „Aber jetzt haben wir eine neue Qualität.“ Mit der Umsetzung soll laut Söder umgehend begonnen werden. Die nötigen Gesetzesänderungen müssen vom Landtag beschlossen werden.

Innenminister Joachim Herrmann fügte hinzu: „Wenn der Landtag will, kann er es noch in diesem Jahr beschließen.“