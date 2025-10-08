EU will WhatsApp-Kommunikation kontrollieren: Bayerns Digitalminister Mehring spricht von Skandal

Will die EU die Handy-Kommunikation von Hunderten Millionen Menschen auf verdächtige Inhalte durchforsten? Experten und Fachpolitiker schlagen Alarm. Zu ihnen gehören die Bundesbeauftragte für Datenschutz und der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (FW). Er bezeichnet das Vorhaben wörtlich als „Skandal“. „„In Brüssel wächst ein Gesetzesvorhaben heran, das die Privatsphäre in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Was hier vorbereitet wird, ist nichts weniger als ein Dammbruch für die anlasslose Überwachung privater Kommunikation.“

Darum geht es: Die Regelung sieht vor, dass private Nachrichten und Fotos von Nutzenden von Messengerdiensten wie WhatsApp, Signal oder Telegram auf Straftaten durchleuchtet werden können, bevor sie verschlüsselt und versendet werden. Die Apps sollen so etwa kontrollieren, ob es sich um eine Darstellung von Kindesmissbrauch handeln könnte, und Verdachtsfälle direkt an eine EU-Behörde melden. Dafür müssten die Apps einen Kontrollmechanismus enthalten, der jeden Inhalt überprüfen kann. Kritiker sprechen deshalb von einer Kontrolle der Chats.

Mehrheit der EU-Staaten für Chatkontrolle

Die Europäische Union berät bereits seit drei Jahren über das Gesetz. In der Debatte hatte sich das Europaparlament gegen solche Pläne gestellt – mit einer breiten Mehrheit quer durch alle politischen Lager. Im Rat der Mitgliedstaaten gab es hingegen eine Mehrheit für die Pläne, die nun erneut zur Abstimmung kommen könnten. Reichen würde eine Mehrheit von 15 der 27 EU-Staaten, sofern diese Staaten 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Zu den Befürworten zählt Dänemark, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat. Eine für den 14. Oktober geplante Abstimmung wurde verschoben.

Die Chefs der Messeneger-Dienste haben bereits vehement protestiert. So kündigte Signal-Chefin Meredith Witthaker an, dass Ihr Dienst den europäischen Markt verlassen werde, falls die Regelung Wirklichkeit wird. Deutschlands oberste Datenschützerin Louisa Specht-Riemenschneider (Bundesbauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) warnte in der Bild-Zeitung vor „flächdendeckender Überwachung“.

Fabian Mehring kritisiert die Pläne der EU. Foto: Marcus Merk

Mehring kritisiert EU-Pläne zur Chatkontrolle scharf

Gegenüber unserer Redaktion schlug der bayerische Digitalminister Mehring Alarm. „Wer Chats und Fotos ohne konkreten Verdacht durchleuchtet, schafft Strukturen, die mit einem freiheitlichen Rechtsstaat unvereinbar sind. Eingriffe in private Kommunikation dürfen nur erfolgen, wenn ein konkreter Verdacht besteht und selbstverständlich nur mit richterlicher Genehmigung. Dass sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter auch der Deutsche Kinderschutzbund, sowie Deutschlands oberste Datenschützerin, Prof. Louisa Specht-Riemenschneider, gegen diese Pläne stellen, sollte Brüssel zu denken geben.“

Im Kampf gegen Kinderpornografie im Netz seien mehr internationale Zusammenarbeit und hoch spezialisierte Ermittler der richtige Weg, so Mehring weiter. Die Brüsseler Pläne dagegen stellten Hunderte Millionen von Europäern unter Generalverdacht. Mehring: „Das schützt keine unschuldigen Kinder, sondern kriminalisiert im Zweifel Unschuldige.“ (mit dpa)