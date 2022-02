Sicherheit

18:41 Uhr

Nach Polizistenmord bei Kusel: Ist die Bayerische Polizei für den Ernstfall vorbereitet?

In der Ausbildung, aber auch danach, müssen Polizistinnen und Polizisten regelmäßig an Schießstätten trainieren. Nach Einschätzung des Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft müssen diese aber modernisiert werden.

Plus Zwei Beamte sterben bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz. Die Tat erinnert an einen Mord in Augsburg. Welche Konsequenzen zieht die Polizei aus solchen Vorfällen?

Von Viktoria Gerg

Es ist nachts. Einer Polizeistreife in Rheinland-Pfalz fällt auf dem Weg durch ein Waldstück ein Transporter auf. Auf der Ladefläche liegen erlegte Wildtiere. Die Beamtin und der Beamte wollen die Personen kontrollieren. Eigentlich ist es ein Routineeinsatz, doch dann wird plötzlich auf sie geschossen. Beide Polizisten sterben noch am Tatort. Der kaltblütige Mord löst im ganzen Land Entsetzen aus – und er erinnert die Menschen in Schwaben an einen ähnlichen Fall in Augsburg vor zehn Jahren.

