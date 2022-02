Sperrungen, ÖPNV, Demos: Das müssen Sie zur Münchner Sicherheitskonferenz wissen

Nachdem die Sicherheitskonferenz 2021 nur digital abgehalten wurde, findet sie 2022 wieder in München statt. Was geplant ist und welche Auswirkungen die Konferenz hat.

Wann und wo findet die Münchner Sicherheitskonferenz 2022 statt?

Die Münchner Sicherheitskonferenz – nach eigenen Angaben das weltweit führende Forum für Debatten zu internationaler Sicherheitspolitik – empfängt von Freitag, 18. Februar, bis Sonntag, 20. Februar, mehr als 30 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, 100 Minister und Ministerinnen sowie die Spitzen der wichtigsten internationalen Organisationen wie der UN, NATO und EU. Sie wird im Hotel Bayerischer Hof in der Münchner Altstadt abgehalten. Erst vor einigen Wochen hat der Ex-Merkel-Berater Heusgen die Leitung der Sicherheitskonferenz übernommen.

Christoph Heusgen leitet die Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Luiz Rampelotto, dpa (Archivbild)

Worum geht es bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2022?

Die Münchner Sicherheitskonferenz behandelt Themen wie die Corona-Pandemie und die Klimakrise, den Schutz der Demokratie, die Regulierung von Technologien, die Wiederbelebung des transatlantischen Bündnisses, die wachsenden Spannungen in Osteuropa und die Lage in einigen der dramatischsten Konfliktzonen der Welt. Am letzten Tag soll es nach Veranstalterangaben um die Europäische Union und ihren Beitrag zur Bewältigung dieser Themen gehen.

Welche Verkehrsbehinderungen gibt es während der Münchner Sicherheitskonferenz?

Die Münchner Polizei erwartet während der Münchner Sicherheitskonferenz "erhebliche Verkehrsbehinderungen". Grund dafür sind unter anderem temporäre Straßensperren und Halteverbote. Besucherinnen und Besucher der Innenstadt sollen am Samstag nach Möglichkeit nicht mit dem Auto anreisen. Um den Veranstaltungsort, das Hotel Bayerischer Hof, hat die Landeshauptstadt einen Sicherheitsbereich angeordnet, der nur mit einem Ausweis der Veranstalter betreten und befahren werden darf.

Welche Auswirkungen hat die Münchner Sicherheitskonferenz auf den Öffentlichen Nahverkehr?

Die Münchner Sicherheitskonferenz wird deutliche Auswirkungen auf den ÖPNV haben. Laut der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kommt es auf den Tramlinien 19 und 21 von Freitag, 18. Februar, ab 6 Uhr bis Sonntag, 20. Februar, bis ungefähr 16 Uhr zu Einschränkungen. Die Streckenabschnitte zwischen Hauptbahnhof und Maxmonument auf der Linie 19 sowie der Abschnitt zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz auf der Linie 21 werden daher nicht angefahren.

Ein Konvoi gepanzerter russischer Fahrzeuge Mitte Januar auf einer Autobahn auf der Krim. Die Spannungen in Osteuropa werden Thema der Münchner Sicherheitskonferenz sein. Foto: AP/dpa

Welche Auswirkungen haben Demonstrationen während der Münchner Sicherheitskonferenz?

Nach Polizeiangaben sind während der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag und am Samstag viele stationäre und sich bewegende Versammlungen in der Münchner Innenstadt angekündigt. Sie werden ebenfalls Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich verursachen.

Eine Großkundgebung am Samstag, 19. Februar, beginnt mit der Auftaktkundgebung um 13 Uhr am Stachus. Anschließend zieht sie bis zur Schlusskundgebung um 15 Uhr am Marienplatz durch die Stadt.

Der Demonstrationszug wird folgende Route nehmen:

Karlsplatz

Lenbachplatz

Platz der Opfer des Nationalsozialismus

Brienner Straße

Odeonsplatz

Residenzstraße

Dienerstraße

Marienplatz