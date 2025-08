Sicherheitsmaßnahmen Starke Polizeipräsenz beim Gäubodenvolksfest

Die Volksfest-Saison in Bayern ist in vollem Gange. Mit Beginn des Gäubodenvolksfestes in Straubing erreicht sie einen ihrer Höhepunkte. Los geht es am Freitag - wieder mit starker Polizeipräsenz.